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Футбол

Тен Хаг – об амбиции МЮ: У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли

Работают, чтобы добиться большего успеха

Тен Хаг - об амбиции МЮ: У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поделился мыслями об амбициях "МЮ".

    "В футболе нужно побеждать, нужно показывать результат, это ясно. Хорошо, что новое руководство это осознает и говорит об этом. Мы работаем вместе, чтобы добиться большего успеха. У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли.

    Никто не может отрицать, что за последние восемь или девять месяцев в клубе многое изменилось: новая команда руководителей, новая организация процессов и структура собственности. Я бы сказал, огромный поворот", — сказал 54-летний специалист.

    Напомним, после первых трех туров "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 3 очками. Сегодня "красные дьяволы" сыграют против "Саутгемптона" в 14:30.

    Читайте такжеСаутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
    www.ua-football.com

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