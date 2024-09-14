Тен Хаг – об амбиции МЮ: У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли

Работают, чтобы добиться большего успеха
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поделился мыслями об амбициях "МЮ".
"В футболе нужно побеждать, нужно показывать результат, это ясно. Хорошо, что новое руководство это осознает и говорит об этом. Мы работаем вместе, чтобы добиться большего успеха. У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли.
Никто не может отрицать, что за последние восемь или девять месяцев в клубе многое изменилось: новая команда руководителей, новая организация процессов и структура собственности. Я бы сказал, огромный поворот", — сказал 54-летний специалист.
Напомним, после первых трех туров "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 3 очками. Сегодня "красные дьяволы" сыграют против "Саутгемптона" в 14:30.
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