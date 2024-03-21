Стало известно, включил ли Ребров Цыганкова в заявку сборной Украины на матч с Боснией

Тренерский штаб сборной Украины определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины .
Об этом сообщает УАФ.
Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины:
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23 .Андрей Лунин.
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.
Вне заявки на игру остались: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок и Виктор Цыганков.
Матч состоится в Зенице на стадионе «Белино поле». Начало — в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).
В другой паре «Пути B» Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. Если «сине-желтые» пройдут боснийцев, то именно они будут хозяевами (номинальными) в решающем поединке.