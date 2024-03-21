Майами. Джорджи сыграет против Швёнтек во втором круге, Векич и Стивенс выиграли стартовые матчи

Результаты второго игрового дня на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камила Джорджи (Италия) — Магдалена Френх (Польша) 6:4, 6:2

Мария Тимофеева (-, Q) — Варвара Грачёва (Франция) 6:3, 6:3

Шелби Роджерс (США, SR) — Линда Фругвиртова (Чехия, WC) 4:6, 6:2, 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия) 6:4, 2:6, 6:2

Кэти Волынец (США, Q) — София Кенин (США) 6:2, 4:6, 6:3

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Мартина Тревисан (Италия) 6:3, 3:0 (отказ)

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Татьяна Мария (Германия) 6:2, 6:3

Чжу Линь (Китай) — Мари Боузкова (Чехия) 6:2, 6:4

Надя Подороска (Аргентина, Q) — Эшлин Крюгер (США) 6:4, 6:2

Аранча Рус (Нидерланды) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:0, 6:3

Виктория Томова (Болгария) — Тамара Корпач (Германия, LL) 6:2, 6:4

Наоми Осака (Япония, SR) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:3, 6:4

Клэр Лю (США, Q) — Петра Мартич (Хорватия) 6:4, 6:1

Слоан Стивенс (США) — Анжелик Кербер (Германия, SR) 6:2, 6:3

Даниэль Коллинс (США) — Бернарда Пера (США, LL) 3:6, 6:1, 6:1

Элина Аванесян (-) — Эрика Андреева (-, WC) 6:0, 3:6, 6:1

Камила Джорджи проведёт третью встречу с Игой Швёнтек и попробует записать в свой актив вторую победу. Теннисистки играли друг против друга только на Australian Open: в 2019 году выиграла итальянка, а три года назад — польская теннисистка.

Донна Векич в третий раз обыграла Каролину Плишкову за десять сыгранных матчей против неё. Дальше хорватка попробует взять реванш у Екатерины Александровой за поражение в полуфинале на турнире WTA 500 в Линце и четвёртый раз подряд выйти в третий раунд в Майами.

Кэти Волынец сравняла счёт в личных встречах с Софией Кенин (1-1), для которой это поражение стало уже седьмым подряд.

Слоан Стивенс выиграла шестой из восьми сыгранных матчей против Анжелик Кербер и дальше встретится с Сораной Кырстей, которую победила две недели назад во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Пары соперниц во втором круге (верхняя половина сетки): Швёнтек — Джорджи, Тимофеева — Носкова, Павлюченкова — Роджерс, Векич — Александрова, Паолини — Волынец, Хантер — Наварро, Фернандес — Аранго, Чжу — Пегула, Гауфф — Подороска, Рус — Костюк, Гарсия — Томова, Осака — Свитолина, Касаткина — Лю, Стивенс — Кырстя, Потапова — Коллинс, Аванесян — Жабер.

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