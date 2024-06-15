Штутгарт. Дрэйпер подал 31 эйс и победил действующего чемпиона Тиафо, Берреттини и Музетти сыграют друг с другом за место в финале

На турнире ATP 250 в Германии известны все участники 1/2 финала

Штутгарт, Германия • 10-16 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Брэндон Накашима (США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) отказ

Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) — Фрэнсис Тиафо (США, 4) 5:7, 6:4, 7:6(1)

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Александр Бублик (Казахстан, 3) 4:6, 6:1, 1:0 отказ

Маттео Берреттини (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия, Q) 6:4, 7:5

Брэндон Накашима без игры прошел в полуфинал, так как Ян-Леннарл Штруфф не смог выйти на матч из-за болезни. Американский теннисист пятый раз в карьере прошел в полуфинал на уровне АТР-тура и впервые сделал это на траве. Дальше Накашима сыграет против британца Джека Дрэйпера.

Джек Дрэйпер взял реванш у Фрэнсиса Тиафо за поражение на «Мастерсе» в Париже в 2022 году. Британец наколотил 31 эйс за три сета и выиграл 85% очков на своей первой подаче. Дрэйпер шестой раз в карьере дошел до полуфинала и второй раз сделал это на травяных кортах.

Лоренцо Музетти впервые за три очных поединка сумел победить Александра Бублика. Для 22-летнего итальянца это будет первый полуфинал в карьере на травяных кортах (всего 11-й выход в 1/2 финала). За место в решающем матче Музетти сыграет против своего соотечественника Маттео Берреттини, которого обыграл в 2022 году в финале турнира в Неаполе (хард).

Маттео Берреттини второй раз в этом году дошел до полуфинала. Итальянец подал 13 эйсов, сделал по одному брейку в каждом сете и не дал сопернику возможности заработать хотя бы один брейк-поинт. Берреттини выиграл свой 39-й матч на траве на уровне АТР-тура (8 поражений) и будет бороться за свой шестой финальный матч на этом покрытии.

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