Тренер Шотландии: Играли не на своем уровне и себя подвели. Нужно 4 очка в двух играх

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре квартета А "тартановая армия" без шансов уступила немцам (1:5). Наставник гостей из Великобритании поделился впечатлениями после матча.

"Это трудная ночь. Мы играли не на своем уровне. У меня такое чувство, будто мы себя подвели. Мы лучше, чем показали сегодня вечером, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах.

То, что нам нужно сделать, по-прежнему впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Все дело в реакции, поэтому посмотрим, как игроки отреагируют. [Цель] – четыре очка в следующих двух играх.

Германия была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли им соответствовать. Первый тайм пронесся мимо очень быстро, мы не смогли остаться в игре", – заявил тренер.