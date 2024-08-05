Connect with us
Футбол

Динамо – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Динамо – Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.08.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол “

Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

fcdynamo.com

    • "Динамо" очень убедительно прошло во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сербский "Партизан". В двух матчах вице-чемпион Украины забил вице-чемпиону Сербии девять голов, обеспечив себе участие в третьем круге отбора. Здесь соперник будет значительно сложнее.

    В этом раунде квалификации "Динамо" ожидает шотландский "Рейнджерс" – именитая команда, которая часто играет в основном раунде еврокубков. Да, соперник действительно серьезный, но и не непроходимый. Поэтому борьба ожидается острая и максимально интересная.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Первый матч в двухраундовом противостоянии состоится во вторник, шестого августа, в 21:00 в Люблине (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

    Трансляция матча

    Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

    Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

    Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

    В эфире

    Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

    Трансляція матчу Динамо – Рейнджерс Смотреть трансляцию

    Прямую видеотрансляцию матча в Украине обеспечат сразу несколько ресурсов:

  • телеканал "2+2" (общедоступный);
  • телеканал "Динамо TV";
  • Youtube-канал "Динамо Киев".

    • Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis