Динамо – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Динамо – Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.08.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол “
fcdynamo.com
"Динамо" очень убедительно прошло во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сербский "Партизан". В двух матчах вице-чемпион Украины забил вице-чемпиону Сербии девять голов, обеспечив себе участие в третьем круге отбора. Здесь соперник будет значительно сложнее.
В этом раунде квалификации "Динамо" ожидает шотландский "Рейнджерс" – именитая команда, которая часто играет в основном раунде еврокубков. Да, соперник действительно серьезный, но и не непроходимый. Поэтому борьба ожидается острая и максимально интересная.
Первый матч в двухраундовом противостоянии состоится во вторник, шестого августа, в 21:00 в Люблине (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:00.
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Трансляція матчу Динамо – Рейнджерс Смотреть трансляцию
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