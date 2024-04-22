Олимпиакос U-19 разгромил Милан в финале Юношеской лиги УЕФА

Олимпиакос U-19 разгромно победил Милан в финальном матче Юношеской лиги УЕФА сезона-2023/2024.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу греческой команды. На пути к финалу Олимпиакос обыграл Нант, Баварию, Фейенорд и Интер.

Юношеская лига УЕФА-2023/2024

Финал, 22 апреля

Олимпиакос U-19— Милан U-19 3:0 (0:0)

Голлы: 1:0 — 60 Музакитис, 2:0 — 61 Папаканеллос, 3:0 — 66 Бакулас

< Среди украинских команд в турнире принимали участие юношеские команды Шахтера и Движения. Дончане не смогли преодолеть групповой этап соревнований, а Рух уступил Митьюлланну в "Пути чемпионов". Ранее взрослая команда Олимпиакоса преодолела Фенербахче на пути в полуфинал Лиги конференций.

Напомним, что исполнительный комитет УЕФА утвердил формат Юношеской лиги, который вступит в силу сезона-2024/2025.

champion.com.ua