«Каролина» сыграет с «Айлендерсом» в плей-офф НХЛ 23 апреля

Евгений Кузнецов (ХК «Каролина»). Фото USA Today Sports

«Каролина» сыграет с «Айлендерсом» во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ в ночь на 23 апреля. Игра пройдет на крытой арене «PNC-арена» в Роли, штат Северная Каролина (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Харрикейнз» выиграли в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3:1.

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