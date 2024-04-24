Эвертон, несмотря на жуткую травму Николенко, обыграл Ливерпуль в дерби: результаты матчей АПЛ

Фото: ФК Эвертон

24 апреля состоялись четыре перенесенных матча 29 тура Английской Премьер-лиги.

В частности, Эвертон Виталия Миколенко впервые за 14 лет победил Ливерпуль на домашнем поле. Украинец полностью отыграл лишь первый тайм мерсисайдского дерби, ведь в конце первого тайма травмировался в результате неудачного приземления на левую ногу. Чемпионат Англии Чемпионат Англии 24 апреля

Эвертон — Ливерпуль 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Брентвейт 27, 2:0 — Калверт-Льюин 58

Миколенко вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен после перерыва. В конце первого тайма украинец вел верховую борьбу с Дарвином Нуньесом, после чего неудачно приземлился на левую ногу. Повреждение выглядело так, будто Виталий даже не сможет встать на ноги, но он проявил мужество и доиграл тайм до конца. Ливерпуль доминировал в течение большей части второго тайма, но так и не смог переломить ход встречи. Эвертон получил свою первую домашнюю победу в мерсисайдском дерби с 17 октября 2010 года. Интересно, что тогда «ириски» обыграли «красных» с таким же счетом, как и сегодня.

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Вулвергемптон — Борнмут 0:1 (0:1)

Гол: Семенио 37&rsquo ;

Украинский защитник Бормнута Илья Забарный провел на поле весь матч.

Кристалл Пелес — Ньюкасл 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Матета 55’, 2:0 — Матета 88’

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 4:2 (1:1)

Голлы: 0:1 — Богл 35’, 1:1 — Магвайр 42’ , 1:2 — Бреретон 50, 2:2 Фернандеш 61, 3:2 Фернандеш — 81, 4:2 — Гойлунд 85

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