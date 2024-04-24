Мадрид. Доулхайд сыграет против Калининой, Ван Синьюй отыграла 10 матчболов на пути во второй круг

Итоги второго игрового дня на турнире WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сара Эррани (Италия, Q) — Каролин Возняцки (Дания, WC) 3:6, 7:5, 7:5

Кэролайн Доулхайд (США) — Бай Чжуосюань (Китай, LL) 6:3, 6:3

Дарья Сэвилл (Австралия, LL) — Хейли Баптист (США, Q) 6:4, 7:6(5)

Эшлин Крюгер (США) — Нао Хибино (Япония) 6:4, 6:4

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Блинкова (-) 4:6, 6:3, 6:3

Лучия Брондзетти (Италия) — Варвара Грачёва (Франция, Q) 6:3, 6:3

Мирра Андреева (-) — Тэйлор Таунсенд (США) 4:6, 6:1, 7:5

Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария) 5:7, 7:5, 6:4

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Клара Бюрель (Франция) 3:6, 7:6(8), 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния, Q) — Магдалена Френх (Польша) 7:5, 6:2

Робин Монтгомери (США, WC) — Элина Аванесян (-) 6:2, 6:2

Магда Линетт (Польша) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 3:6, 6:4, 6:4

Кэролайн Доулхайд одержала свою дебютную победу в Мадриде. Для американки это второе выступление на турнире: в 2018 году она уступила на старте квалификации. Во втором круге Доулхайд впервые встретится с Ангелиной Калининой.

Ван Синьюй во втором сете уступала со счётом 0:4 и 2:5, а в восьмом и девятом геймах отыграла десять матчболов соперницы. Китаянка выиграла третий матч подряд на грунте: две недели назад она принимала участие в зональном турнире Первой группы Кубка Билли Джин Кинг. За выход в третий круг Ван Синьюй поспорит с Каролин Гарсией.

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