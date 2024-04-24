Форвард Днепра Тимофеенко — MVP сезона в Суперлиге FAVBET

Капитан в среднем набирал 14,3 очка, показывая эффективность 17,9

Форвард Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP сезона Суперлиги FAVBET-2023/24.

Капитан днепрян в 36 матчах в среднем за 25 минут на площадке набирал 14,3 очка, 7,3 подбора и 2,5 передачи (РЭ 17,9). Форвард по итогу сезона стал лучшим игроком Днепра по набранным очкам, подборам и эффективности.

Тимофеенко является лидером Суперлиги по количеству попаданий в символические сборные недели, войдя в пятерки восемь раз. Дважды Станислав признавался MVP недели и дважды получал награду лучшему игроку месяца.

Днепр обыграл Ровно (71:50) во втором матче финальной серии Суперлиги, и стал чемпионом Украины. Днепряне завоевали свой второй чемпионский титул.

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