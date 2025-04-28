Умер 88-летний Дик Барнетт, дважды чемпион НБА в составе Нью-Йорк Никс

Атакующий защитник отыграл за Никс 9 сезонов, выиграв с командой оба титула в ее истории – в 1970-м и 1973-м

В возрасте 88 лет ушел из жизни Дик Барнетт — легендарный баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе Нью-Йорк Никс.

В Национальной баскетбольной ассоциации Барнетт отыграл 14 сезонов — первые два в составе Сиракьюс Нэшнлз (сейчас франшиза известна как Филадельфия Севенти Сиксерс), следующие три — за Лос-Анджелес Лейкерс.

С 1965 по 1974 годы Дик выступал за Нью-Йорк на позиции атакующего защитника. В 1970 и 1973 годах завоевывал с командой чемпионский титул — единственные две победы в НБА для Никс.

В нью-йоркском клубе за Барнеттом навечно закреплен 12-й номер. В 2024 году он был введен в Зал славы баскетбола. Дик скончался на следующий день после своего 88-го дня рождения.

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