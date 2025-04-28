Известный украинский боксер планирует отобрать титул у россиянина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своими планами на ближайший поединок – намерен отобрать титул чемпиона у россиянина Дмитрия Бивола:

«Я завершил карьеру боксера, потому что планировал заняться бизнесом. Но потом началась война, и все мои планы разрушились. Однажды мне позвонил менеджер Эли Секбах и дал телефон Саулю Альваресу, который предложил мне присоединиться к его тренировочному лагерю.

Сначала было тяжело поддерживать форму, но постепенно набрал оптимальную форму. Мне 38 лет, на этом этапе нужно рисковать, чтобы чего-то добиться.

На данный момент лучшим вариантом для следующего поединка является россиянин Бивол, который владеет тремя титулами. Очевидно, что победа над ним позволит мне снова войти в историю, – заявил Гвоздик.

Украинский боксер последний раз выходил на ринг в ночь на 20 апреля – в третьем раунде нокаутировал американца Энтони Холлоуэя. Эта победа позволила Гвоздику закрыть поражение от Дэвида Бенавидеса, который сейчас владеет титулом WBC.

sport.ua