Шакур должен уничтожить Арутюняна. Другого результата не поймут фанаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон и Артем Арутюнян

В ночь на 7 июля в Ньюарке, США, в ринг возвращается чемпион WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО). Его оппонентом для поединка-возвращения станет Артем Арутюнян (12-1, 7 КО) из Германии.

Возвращение, потому что раньше Шакур заявлял о том, что он уходит на пенсию и больше не будет боксировать. Но, как заявлял, столь быстро и отказался от этой идеи.

Шакур возвращается поединком, в котором нужно проявить себя. Сейчас его называют самым скучным боксером в мире

Превратиться из невероятного проспекта и боксера, который должен стать лидером рейтинга лучших боксеров вне весовой категории, в человека, которого хейтят все, очень просто. Надо просто показать несколько поединков, которые разрушат завышенные ожидания. Именно это и сделал Шакур Стивенсон.

Боксируя во втором полулегком весе (до 58,9 кг), Шакур очаровывал фанатов. Особенно в США. Это не был боксер, на которого приходят полные арены, конечно. И это точно не тот боец, который, как Джервонта Дэвис, продает по двести-триста тысяч платных трансляций каждый раз. Но это точно боксер, в уровне которого никто никогда не сомневался.

После побед над Джемелом Херрингом, Оскаром Вальдесом и Робсоном Консейсао, которые произошли подряд, казалось, что путь к абсолютному чемпионству открыт на все сто процентов. Но Стивенсон решил идти выше – в легкий вес – и сразиться там с лучшими.

На тот момент в легком весе были и Теофимо Лопес, и Девин Хейни, и Василий Ломаченко, и Джервонта Дэвис. К ним присоединился Шакур, который собирался доказать, что он лучший в этой компании. И первый бой показал, что с габаритами он справляется легко.

Японец Шуичиро Йошино был больше американского соперника, но выжать из габаритов не смог ничего. Шакур разбил его на всех дистанциях, попадал так, как хотел, а в конце еще нокаутировал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Эта победа и статус, полученный в предыдущей весовой категории, могли дать возможность Шакуру сразу сразиться за абсолютное чемпионство – в поединке против Девина Хейни. Тот как раз побил Василия Ломаченко. Ну, как побил – с трудом одолел, но это уже дополнительные детали.

Хейни решил иначе – пошел в более тяжелую весовую категорию (первую полусреднюю), а Шакур остался бороться за чемпионство с другими топами. В бою за пояс WBC Стивенсон вышел против Эдвина Де Лос Сантоса. На двоих они нанесли 33 акцентированных удара, и на этом все. Ужасный бой, ужасное выступление.

Шакур, конечно, рассказал, что он болел и не хотел отменять поединок. И что именно Де Лос Сантос не хотел боксировать, а не он. И если говорить откровенно, похоже, так оно и было. Только вот кого это волнует, если звезда и будущая легенда здесь ты, а не оппонент?

Хейт привел к заявлению о том, что Шакур уходит на пенсию. Говорил, что достиг всего и теперь не видит смысла продолжать драться. Чего такого «всего» он добился – непонятно. Но решение было принято. А потом отменено – теперь мы ждем боя против Арутюняна.

Вообще, причин этой псевдопенсии несколько. Кроме сплошного хейта, до сих пор не закончившегося, следует учитывать еще и гонорары. Стивенсон хотел получать кратно больше, но за что ему должны платить промоутеры – неясно. Вот на этом и не сошлись организаторы и молодой чемпион.

Однако возвращение произойдет, как и первая защита титула. А дальше будет финал контракта с промоутерской компанией Top Rank. Это уже подтвердили и Боб Арум, и сам Стивенсон. Интересно, что их мнения по этому поводу сильно отличаются. Шакур говорит, что промоутеры вообще не работают над его следующим поединком. А Арум говорит, что, если не получится найти более выгодный контракт, пусть возвращается – потому что они любят Шакура и уважают.

Кто фаворит?

Арутюнян получит титульный шанс после проигранного боя не самому топовому сопернику. В прошлом бою Артем встретился с Фрэнком Мартином. Побывал в нокдауне в 12-м раунде и проиграл решением судей. После этого в ринг не выходил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон и Артем Арутюнян

А его соперник – выходил. Отбоксировал за титул WBA в этой же весовой категории и был разбит Джервонтой Дэвисом без шансов.

Есть ли у Арутюняна шансы? Очень маловероятно. Нет, ну они обычно всегда и у всех есть. Но мы же говорим о реальных шансах, а не условных. Например, если Шакур травмируется или будет плохо чувствовать себя. Или все вместе.

Если мы берем этих двух боксеров в лучшей форме – Арутюнян должен быть побит. Он дал близкий бой, в котором точно проиграл Фрэнку Мартину. Чисто по-боксерски Шакур лучше Мартина вдвое.

Букмекеры тоже считают Стивенсона тотальным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.03. На победу Артема Арутюняна – за 14.00.

Артем может попытаться навязать бой, показать неплохое противостояние на старте. Завязать в драку. Но что бы и где бы он ни делал – Шакур будет повсюду лучше, быстрее и точнее.

Даже не досрочная победа может считаться провалом Стивенсона в таком поединке. Не с боксерской точки зрения, а именно с фанатской. Все потребуют яркой победы. Иначе съедят Шакура через две минуты после финального результата.

sport.ua