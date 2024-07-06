Бьельса: Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным

Главный тренер сборной Уругвая посетовал на уровень современного футбола

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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьельса перед четвертьфинальным матчем Копа Америка с Бразилией пожаловался на уровень современного футбола.

"Вы помните команду "Сан-Паулу" 1992 года? Выдающийся тренер и состав из игроков национальной сборной Бразилии. Смотрите, что случилось с бедным южноамериканским футболом. Были такие игроки как Раи, Антонио Карлос Заго, Роналадао, Кафу, Пинтадо, Мюллер – они все оказались в Европе, но сначала играли в двух финалах Копа Либертадорес. Что случилось с футболом? Футболом, которым принадлежит всем? Бедные сейчас имеют мало доступа к счастью, потому что у них нет денег, чтобы купить счастье. Футбол популярен, потому что он бесплатный. Футбол был собственностью бедных, но больше нет, потому что в 17 лет Эндрик уже переходит в "Реал", а Эстеван в "Челси". Жаль, что я могу говорить только то, что вызовет критику".

"Помощь технологий в футболе только приближает нас к неизбежным выводам. Как по мне, технологии вредят футболу. Игра становится предсказуемой и теряет свою привлекательность. Я убежден, что футбол приходит в упадок".

"Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным. То, что сделало его спортом номер один, больше не ценится, и не защищает тех, кто смотрит его. Это идет на пользу бизнесу, бизнес – это когда все больше людей смотрят игру. Но проходит время, и становится все меньше игроков, на которых интересно смотреть, и игра приносит все меньше удовольствия. Это искусственное увеличение зрителей сократится. Футбол – это не пять минут острого действия, он значит больше, это форма проявления культуры, это способ идентификации", – приводит слова Бьельсы Globo.

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