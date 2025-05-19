Оклахома-Сити обыграла Денвер и вышла в финал Западной конференции НБА

Соперником Тандер станет Миннесота Тимбервулвз

В ночь на 19 мая состоялся один матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Оклахома-Сити Тандер в седьмом — и решающем — матче серии с Денвер Наггетс добыла победу (125:93). Таким образом, Тандер вышли в финал Западной конференции НБА, где сразятся с Миннесотой Тимбервулвз.

Напомним, что в финале Восточной конференции будут сражаться Нью-Йорк Никс (который в плей-офф прошел чемпиона сезона 2023/24 Бостон Селтикс) и Индиана Пэйсерс.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс — 125:93 (21:26, 39:20, 37:26, 28:21)

Счет в серии — 4:3

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