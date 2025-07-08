Багатскис: Михайлюк присоединится к сборной Украины после матчей Летней лиги НБА, также ожидаем Скапинцева

Хотят выступить также за национальную команду Алексей Лэнь и Максим Шульга

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал, что украинские легионеры в НБА хотят выступить за национальную команду в матчах пре-квалификации чемпионата мира-2027.

«Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины по завершении Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезд Дмитрия Скапинцева».

«Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он тоже приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба», – сообщил Багатскис.

Напомним, команда Айнарса Багатскиса попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Поединки сборной Украины в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Латвии на площадке Олимпийского центра в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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