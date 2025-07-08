В Ferrari продлили контракт с Антонио Джовинацци

В Ferrari объявили о продлении многолетнего контракта с Антонио Джовинацци. Итальянский гонщик продолжит выступать за AF Corse в чемпионате мира по гонкам на выносливость и параллельно будет выполнять обязанности резервного гонщика команды Формулы 1.

Антонио Джовинацци: «Восемь лет назад я начал сотрудничество с Ferrari, которая для меня больше, чем команда – она моя семья. Сегодняшнее продление контракта означает, что я продолжу принимать вызов, заряжающий меня каждый день для работы в среде, в которой важны люди, командная работа и амбиции.

Будучи официальных гонщиком в WEC и третьим пилотом в Формуле 1, я беру на себя обязательства, которыми польщён и взволнован. Я благодарен Ferrari за веру в меня – прогрессировать в профессиональном плане в цветах этой команды нечто особенное.

Я не могу дождаться следующих глав этой истории, которую начну с преданностью, страстью и жаждой результатов – все эти составляющие всегда были частью меня».

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