Уимблдон. Фритц за 2,5 часа победил Хачанова и впервые сыграет в полуфинале турнира

Американский теннисист Тэйлор Фритц вышел в полуфинал Уимблдона



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 5) – Карен Хачанов (-, 17) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4)

Тэйлор Фритц впервые за три встречи обыграл Карена Хачанова (их два предыдущих матча состоялись на харде в 2019 году). Американец подал 16 эйсов, допустил две двойные ошибки (у Хачанова – 6/3), проиграл три гейма на своей подаче и сделал три брейка в ответ. В четвертом сете Фритц отыграл ранний брейк, уступая 0-2. Поединок продолжался чуть более 2,5 часов.

27-летний Тэйлор Фритц одержал девятую победу подряд на траве и второй раз в карьере сыграет в полуфинале “мэйджора”. Впервые это удалось ему на прошлогоднем US Open, где он в итоге дошел до финала, в котором проиграл Яннику Синнеру.

Соперник Фритца по полуфиналу определится в поединке между испанцем Карлосом Алькарасом и британцем Кэмероном Норри.

btu.org.ua