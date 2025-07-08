Сокол усилил вратарскую бригаду бронзовым призером Универсиады

ФХУ. Даниил Макаренко

24-летний голкипер Даниил Макаренко – четвертый новичок «Сокола» в межсезонье-2025. Игрок, который предыдущий сезон провел в составе киевской «Крижинки» и помог студенческой сборной Украины завоевать бронзу Всемирной универсиады, дополнил вратарскую бригаду киевлян, в которую также входят опытный Олег Петров и юный Михаил Шаповал.

Макаренко – воспитанник «Днепровских Волков». Дома Даниил тренировался и играл до весны 2016-го, а затем на один сезон выезжал в Словакию, где в течение года работал в системе юношеской команды НОВА из Братиславы. Вернувшись домой, Макаренко в 2019-м стал серебряным призером юниорского чемпионата Украины (U19) в составе днепровского «Динамо», а в 2019/20-м выступал в канадской WSHL за «Беррхид Бомберз».

Во взрослом хоккее Даниил дебютировал в сезоне-2020/21 в составе киевских «Ледяных Волков». После начала полномасштабной войны Макаренко два года выступал за «Кременчуг», в составе которого дважды стал серебряным призером чемпионата Украины. С осени 2024-го Даниил играл за «Крижинку», в которой, учитывая специфику коллектива, у вратаря было очень много работы.

На Универсиаде-2025 в итальянском Турине Макаренко был основным голкипером нашей студенческой сборной и отличился фантастическим сэйвом в четвертьфинальном матче против сборной Чехии, который украинцы выиграли 4:3. Это спасение, безусловно, заслуживает на статус сэйва года в украинском хоккее.

Напомним, что ранее «Сокол» пополнил состав нападающими херсонского «Днепра», одесского «Шторма» и «Киев Кэпиталз», распрощавшись с шестью хоккеистами, среди которых голкипер национальной сборной Украины Богдан Дьяченко.

Вратарей Сокола будет тренировать чемпион Универсиады-1999

sport.ua