Гюнтер Штайнер: Решение Red Bull пойдёт на пользу всем

Гюнтер Штайнер прокомментировал решение Red Bull произвести кадровые перестановки в своих командах, вследствие чего Юки Цунода и Лиам Лоусон поменяются местами начиная с Гран При Японии. По словам бывшего руководителя команды Haas F1, а ныне эксперта телеканала RTL, он понимает логику Red Bull.

Гюнтер Штайнер: «Я вполне могу это понять. Мы должны принять во внимание два момента: во-первых, никто из гонщиков не лишился места, Лоусон и Цунода просто поменяются машинами. Думаю, так будет лучше для Лиама, и теперь он сможет пилотировать, не испытывая столь сильного прессинга.

А Юки давно уверял, что готов стать гонщиком Red Bull Racing и заслуживает места в этой команде. Он выступает за AlphaTauri/Racing Bulls уже больше четырёх лет – теперь и посмотрим, на что он реально способен. Ему предстоит соперничать с таким гонщиком, как Макс Ферстаппен, а это рискованное дело и требует отваги.

Конечно, для Юки это вызов, но также возможность продолжить карьеру в Формуле 1. Потому что лично я не знаю, как в Red Bull будут выбирать своих гонщиков после того, как в следующем году произойдёт расставание с Honda. Так что Цунода получил неплохую возможность привлечь к себе внимание, но то, что произошло, не так уж плохо и для Лоусона.

Он не остался без машины, просто теперь она у него другая. И он всё ещё молодой гонщик. В прошлом году Red Bull много критиковали из-за того, что команда долго не принимала мер, хотя Серхио Перес перестал зарабатывать очки. Возможно, именно поэтому сейчас они решили: «Нам нечего терять, давайте попробуем».

Я думал, что это произойдёт уже после Японии, потому что первые две трассы Лиам не знал, но Сузука ему отлично знакома, ведь там он выступал в японской серии Super Formula. Но решение уже принято, и вообще-то думаю, что оно пойдёт на пользу всем».

Источник