Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг величайших супертяжей в истории бокса.
Лидером списка стал легендарный американский боксер Мухаммед Али. За ним разместился Джордж Форман, который является старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Тройку лидеров закрыл Джо Луис.
Майк Тайсон занял в списке четвертую строчку, а Джо Фрейзер – 5-ю.
В топ-20 рейтинга присутствуют и три украинских боксера. Владимир Кличко занял 12-ю строчку, Виталий Кличко – 13-ю, а Александр Усик – 18-ю.
Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.
Рейтинг лучших супертяжей в мире от GiveMeSport
- Мухаммед Али
- Джордж Форман
- Джо Луис
- Майк Тайсон
- Джо Фрейзер
- Леннокс Льюис
- Эвандер Холифилд
- Ларри Холмс
- Джек Джонсон
- Сони Листон
… 12. Владимир Кличко
… 12. Виталий Кличко
… 18. Александр Усик