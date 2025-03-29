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Бокс

Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю

Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг величайших супертяжей в истории бокса.

Лидером списка стал легендарный американский боксер Мухаммед Али. За ним разместился Джордж Форман, который является старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Тройку лидеров закрыл Джо Луис.

Майк Тайсон занял в списке четвертую строчку, а Джо Фрейзер – 5-ю.

В топ-20 рейтинга присутствуют и три украинских боксера. Владимир Кличко занял 12-ю строчку, Виталий Кличко – 13-ю, а Александр Усик – 18-ю.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.

Рейтинг лучших супертяжей в мире от GiveMeSport

  1. Мухаммед Али
  2. Джордж Форман
  3. Джо Луис
  4. Майк Тайсон
  5. Джо Фрейзер
  6. Леннокс Льюис
  7. Эвандер Холифилд
  8. Ларри Холмс
  9. Джек Джонсон
  10. Сони Листон

… 12. Владимир Кличко
… 12. Виталий Кличко
… 18. Александр Усик

sport.ua

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