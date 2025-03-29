Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг величайших супертяжей в истории бокса.

Лидером списка стал легендарный американский боксер Мухаммед Али. За ним разместился Джордж Форман, который является старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Тройку лидеров закрыл Джо Луис.

Майк Тайсон занял в списке четвертую строчку, а Джо Фрейзер – 5-ю.

В топ-20 рейтинга присутствуют и три украинских боксера. Владимир Кличко занял 12-ю строчку, Виталий Кличко – 13-ю, а Александр Усик – 18-ю.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.

Рейтинг лучших супертяжей в мире от GiveMeSport

Мухаммед Али Джордж Форман Джо Луис Майк Тайсон Джо Фрейзер Леннокс Льюис Эвандер Холифилд Ларри Холмс Джек Джонсон Сони Листон

… 12. Владимир Кличко

… 12. Виталий Кличко

… 18. Александр Усик

sport.ua