Чарльстон. Калинина стартует в основной сетке турнира

Ангелина Калинина выступит на соревнованиях в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. Матчи в отборочной сетке завершатся в воскресенье.

Калинина четвертый сезон подряд сыграет в Чарльстоне. Три года назад она показала здесь свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала. В предыдущем сезоне Ангелина дошла до третьего круга.



Фото: Getty Images.

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