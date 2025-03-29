Чарльстон. Калинина стартует в основной сетке турнира

Ангелина Калинина выступит на соревнованиях в США
Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510
Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Украинская теннисистка в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. Матчи в отборочной сетке завершатся в воскресенье.
Калинина четвертый сезон подряд сыграет в Чарльстоне. Три года назад она показала здесь свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала. В предыдущем сезоне Ангелина дошла до третьего круга.
Фото: Getty Images.
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