Кубок Англии. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:5). Лесники вырвали победу в лотерее

Игра началась с активных действий "Ноттингема". Команда терпеливо разыгрывала позиционные атаки, пытаясь расшатать оборону "Брайтона". Уже на третьей минуте матча гости подавали угловой, однако благодаря блестящей игре защиты это нашествие было отражено.

Впоследствии Тайво Авонии создал один из самых опасных моментов тайма: после точной передачи он вышел один на один с голкипером "Брайтона" и пробил низом в правый угол, но вратарь в отчаянном прыжке отразил удар.

"Брайтон" отвечал своими моментами. Хозяева пытались разобрать оборону соперника и создавали опасные моменты. Далее Ясин Аяри получил мяч за пределами штрафной и пробивал в одно касание, но мяч снова миновал правую стойку, несмотря на отчаянные попытки вратаря дотянуться. Борьба продолжалась и Питер Бэнкс вынужден был остановить игру, так как Джек Хиншелвуд нуждался в медицинской помощи врачей. После возобновления игры хозяева пошли в атаку и перед завершением первого тайма Карлос Балеба нанес опасный удар с дальней дистанции, но мяч пролетел мимо правой стойки.

В целом "Брайтон" больше атаковал через фланги и дальние удары, тогда как "Ноттингем" полагался на контратаки и позиционную игру.

Экстратайм команды провели на равных и не смогли выявить лидера, поэтому все решалось в серии пенальти, где лучшими оказались гости. Таким образом команда Нуну Эшпиринту Санту завоевывает место в полуфинале и продолжает борьбу за титул.

Второй тайм начался с активных действий "Брайтона". Жоржиньо Рюттер получил пас от Ясина Аяри и быстро пробил из пределов штрафной, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. "Ноттингем" ответил атакой от Морган Гиббс-Вайта, который после передачи оказался на свободном пространстве и мощно пробил издали под перекладину, но вратарь "Брайтона“ Барт Вербругген блестяще среагировал, отразив удар, после чего "Ноттингем“ получил угловой. Игра набирала обороты, и команды обменивались острыми моментами.

Наставники сделали замены и это добавило креативности. Нуну Эшпириту Санту заменил Данилу на Хадсон-Одоя, а Тайво Авонии уступил место Энтони Эланзе. Фабиан Гюрцелер заменил Дэнни Уэлбека на Жоао Педро, Симон Адингра вышел вместо Каору Митомы, а позже Брайан Груда заменил травмированного Жоржиньо Рюттера.

Кульминация тайма пришлась на эпизод с потенциальным пенальти. Митома сбил соперника в подкате в штрафной площадке, и Питер Бэнкс сначала назначил одиннадцатиметровый в пользу "Ноттингема". Игроки побежали к арбитру и он решил пересмотреть момент с помощью VAR. После непродолжительного анализа решение было отменено.

Игра становилась все жестче, но вратари оставались на высоте. Энтони Эланга получил точный пас и нанес перспективный удар в нижний левый угол, но Барт Вербругген снова спас "Брайтон", отбив мяч и переведя его на угловой. В компенсированное время Мурилло из "Ноттингема" после подачи со штрафного пробил под перекладину из вратарской площадки, но Вербругген совершил удивительный сейв, сохранив ничью. Таким образом команды ушли на перерыв и готовились к экстратайму.

Кубок Англии. 1/4 финала

Стадион: Амекс Стэдиум (Брайтон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Брайтон" — "Ноттингем Форест" 0:0

Голы: –

*на 67-й минуте матча арбитр отменил пенальти

Серия пенальти: Жоао Педру, Груда, Хиншелвуд (вратарь), Гомес (вратарь), Данк – Андерсон, Хадсон-Одой, Уильямс (вратарь), Миленкович, Йейтс

"Брайтон": Вербрюгген – Эступиньян, Хиншелвуд, Вебстер (Данк, 91), ван Гекке – Балеба, Аяри (Гомес, 80) – Митома (Адингра, 72), Минте, Рюттер (Груда, 75) – Велбек (Жоао Педру, 71).

"Ноттингем Форест": Селс – Уильямс, Миленкович, Мурилло, Айна – Йейтс, Домингес – Данилу (Хадсон-Одой, 61), Гиббс-Уайт, Андерсон – Авонии (Эланга, 61).

Предупреждения: Эступиньян(62), Домингес(88)

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