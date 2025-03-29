Марко: В контрактах всех лучших гонщиков есть оговорки

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull рассчитан до 2028-го включительно, но в последний год в прессе идут разговоры о том, что при определённом развитии событий четырёхкратный чемпион мира может уйти из команды, и эти особые условия тоже предусмотрены договорённостями между сторонам.

По словам Хельмута Марко, в теории, переговоры с Ферстаппеном на эту тему не исключены, но они могут начаться не раньше летнего перерыва в чемпионате.

Автоспортивный советник компании Red Bull подтвердил, что в контракте с их ведущим гонщиком действительно есть оговорка, допускающая досрочное расторжение, но, с одной стороны, подобные оговорки есть в контрактах всех топ-пилотов, с другой, на столь ранней стадии сезона в команде не испытывают особых тревог.

«Машину необходимо модернизировать, чтобы Макс смог выиграть пятый чемпионский титул, – рассказал Марко в интервью Formel1.de. – Это наша главная цель, и вся команда упорно трудится, чтобы её достичь. Разумеется, в контрактах всех лучших гонщиков предусмотрены оговорки, допускающие расторжение в случае плохих результатов.

Но все подобные оговорки сформулированы по-разному. И в настоящий момент эта тема вообще не обсуждается».

Когда Марко спросили, может ли эта тема стать более актуальной ближе к летнему перерыву, он ответил: «Да, сроки как раз такие. Но подумайте сами, сейчас мы занимаем 2-е место в личном зачёте, уступая лидеру всего 8 очков. А до летнего перерыва ещё очень далеко».

А на вопрос, уйдёт ли он из Red Bull, если Ферстаппен всё-таки примет решение расстаться с командой, Марко отреагировал так: «Да, это может стать веской причиной».

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