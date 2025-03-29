Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере

KO Promotions. Грицив – Рашид

29 марта в комплексе «Emily Resort» (Львов) состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией KO Promotions.

Главным событием стал бой за титул WBC Francophone в бриджервейте (до 101,6 кг) – на ринге сошлись непобежденный украинец Александр Грицив (9–0, 6 КО) и представитель Германии Рад Рашид (23–9, 19 КО).

Боксеры не форсировали события и в первых раундах действовали крайне осторожно. Грицив прессинговал оппонента, делал ставку на одиночные акцентированные удары, неплохо двигался на ногах. Рашид прятался за блоком, держался на дальней дистанции, периодически отстреливался в контратаках.

С каждым раундом преимущество украинского боксера продолжало нарастать. Он наносил много точных ударов, соперник перешел в режим выживания и почти не думал об ответных атаках. Грицив уверенно лидировал на судейских записках с солидным перевесом. Итог боя – уверенная победа Александра, который завоевал первый титул в профессиональной карьере – WBC Francophone.

Александр Грицив – Рад Рашид – UD 10 (100–90, 100–90, 100–89)

sport.ua