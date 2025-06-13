Рейтинг лучших боксеров современности. Кто оказался выше Усика?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших боксеров современности.
На первой строчке рейтинга оказался абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, который опередил в рейтинге обладателей титулов WBA, WBC и IBO Александра Усика.
Бронза рейтинга досталась обладателю чемпионского пояса WBA в легком весе Джервонте Дэвису, а на четвертом месте разместились Дмитрий Бивол и Теренс Кроуфорд.
Ранее Тедди Атлас назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.
Рейтинг лучших супертяжеловесов современности от Givemesport
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Джервонта Дэвис
- Дмитрий Бивол
- Теренс Кроуфорд
- Артур Бетербиев
- Наоя Иноуэ
- Райан Гарсия
- Дэвид Бенавидес
- Тайсон Фьюри