Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) поделился мнением о ключевом моменте боя за абсолютное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Было очень тяжело смотреть на девятый раунд. Я чувствовал, что в этом бою все было решено и вечер стал еще более эпичным.

У обоих бойцов были свои моменты в поединке, но Усик четко провел девятый раунд, в котором он выложился по полной и нанес Тайсону несколько хороших ударов. За этим было очень тяжело наблюдать», – сказал Паркер, который имеет дружеские отношения с Фьюри.

Ранее Джозеф сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком.

sport.ua