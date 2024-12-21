Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук и Ишмаэль Дэвис

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу бокса с мегафайтом.

В главном событии на ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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В андеркарде реванша Усика и Фьюри свои поединки проведут еще три украинца: Андрей Новицкий, Даниэль Лапин и Сергей Богачук.

Сергей Богачук (24–2, 23 KO) встретится с британцем Ишмаэлем Дэвисом (13–0, 6 КО) во восьмом бое андеркарда. Изначально Сергей должен был боксировать с Исраилом Мадримовым (10–1–1, 7 КО), но тот снялся с боя из-за острого бронхита.

Старт супершоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30 по Киеву. Богачук и Дэвис выйдут на ринг после поединка Мозес Итаума – Демси Маккин. Ориентировочное время начала боя – 23:30.

Сергей Богачук – Ишмаэль Дэвис. Прогноз и анонс на бой

Сергей Богачук – Ишмаэль Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция боя будет доступна на MEGOGO.

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