Херберт верит в McLaren и ставит на Ландо Норриса

Бывший гонщик Формулы 1, периодически исполняющий обязанности стюарда FIA Джонни Херберт, считает что в 2025-м чемпионский титул выиграет Ландо Норрис.

Джонни Херберт: «Думаю, титул выиграет Ландо. Ему нужно научиться чуть активнее «работать локтями», тогда он станет полноценным гонщиком. Ландо набрался опыта, сделал нужные выводы. Он очень быстр, его напарник Оскар Пиастри пока не способен стабильно демонстрировать такую скорость.

У Норриса очень хорошие шансы в следующем году, как и у McLaren. Эти шансы нужно использовать, ведь это последний год по действующему регламенту и сейчас никто не знает, какой окажется расстановка сил в 2026-м.

Но я не вижу причин, по которым McLaren не сможет закрепить успех. У них очень хорошая инфраструктура, одна из лучших в Формуле 1, отличные специалисты, способные найти подход к регламенту 2026 года. Они вполне могут вернуться к тем временам, когда McLaren была постоянным лидером».



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