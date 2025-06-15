Марио Изола: Я горд видеть итальянца на подиуме

Андреа Кими Антонелли стал первым итальянцем на подиуме Формулы 1 после возвращения Pirelli в чемпионат мира…

Марио Изола, спортивный директор Pirelli: «Гонка была напряженной от старта до финиша – когда за четыре круга до финиша выехал автомобиль безопасности, пятерку лидеров разделяли менее семи секунд.

Самым быстрым вариантом стратегии стали два пит-стопа, причём наиболее эффективно работали шины Hard. Один пит-стоп был возможен, но только для тех, кто стартовал позади и кому нечего было терять. Стартовавшие впереди атаковали на всех отрезках, что привело к напряженной борьбе с заметными различиями в длине отрезков и используемых составах.

Эффективнее всего сработали шины Hard, несмотря на то, что у нас было мало данных о них, ведь в пятницу с этим составом работали только в Sauber. Шины Medium в гонке работали хуже из-за более жаркой, чем в первый день, погоды.

Это третий Гран При, в котором мы использовали состав С6. Теперь мы тщательно проанализируем все данные, чтобы решить, использовать ли его после летнего перерыва. Мы увидели, что разница в скорости между С6 и C5 относительно невелика – от одной до полутора десятых, – но, как мы и предсказывали, наличие более широкого спектра составов позволило командам использовать более широкий диапазон вариантов стратегии. Если бы у нас не было C6, нам пришлось бы использовать ту же тройку, что и в прошлом году – C3, C4 и C5, что вероятно привело бы к более простой гонке с одним пит-стопом.

Как итальянец, я очень горд видеть одного из наших соотечественников – Андреа Кими Антонелли – на подиуме. Это произошло впервые после возвращения Pirelli в Формулу 1 в 2011 году. В прошлый раз итальянский гонщик финишировал в тройке лидеров на машине с нашими шинами тоже здесь, в Монреале, в 1991 году, когда Стефано Модена на Tyrrell-Honda закончил гонку вторым, уступив победителю Нельсону Пике на Benetton-Ford, который тоже использовал шины Pirelli.

Наша работа продолжится на следующей неделе тестами прототипов шин 2026 года для влажной погоды. В сотрудничестве с Ferrari мы используем их трассу Фьорано, где 19 июня за руль сядет Гуаньюй Чжоу, а 20 июня — Шарль Леклер».

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