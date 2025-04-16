Вассёр: Теперь мы хотим сделать следующий шаг

На этапе в Бахрейне в Ferrari смогли прибавить и теперь команда надеется сделать следующий шаг в Джидде…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Первая в этом сезоне серия из трёх гонок подряд завершается этапом в Джидде, где совсем нас ждёт трасса с совсем другими характеристиками, чем в Бахрейне, где прошёл прошлый уик-энд.

В Сахире мы добились небольшого прогресса, благодаря улучшенным характеристикам машины и уверенной работе команды в квалификации и гонке. Мы несколько дней анализировали собранные данные в Маранелло, и в Джидде хотим сделать следующий шаг.

Важно сохранять концентрацию на собственных результатах – это лучший способ попытаться извлечь максимум из машины и добиться стабильного прогресса, сократив разрыв, который всё ещё отделяет нас от тех, кто впереди».

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