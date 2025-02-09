Sauber продаст машину сразу после презентации

Мы писали о том, что на общей презентации в Лондонском центре О2 команды покажут не сами машины 2025 года, а только их раскраску на масштабных моделях. В Sauber выставят эту машину на аукцион сразу после церемонии.

Шоу-кар Sauber, предназначенный для церемонии открытия первого сезона, изготовлен из карбона компанией F1 Authentics в точном соответствии с присланными командой чертежами.

Через несколько дней после церемонии машину сможет забрать её новый владелец, выигравший аукцион, который тоже проведёт F1 Authentics.

Стефано Баттистон, коммерческий директор Sauber Motorsport: «Мы рады предоставить фанатам и коллекционерам возможность приобрести по-настоящему уникальную часть истории Формулы 1».

Пока неизвестно, последуют ли этому примеру и другие команды.

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