Джордан: В следующем году Льюис сможет бороться за титул

Эдди Джордан не сомневается, что в следующем году, когда Льюис Хэмилтон станет новым напарником Шарля Леклера в Ferrari, итальянская команда сможет вернуться в число основных претендентов на победы в гонках и чемпионатах.

На четырёх последних этапах сезона семикратный чемпион мира набрал 80 очков (кстати, столько же набрал Оскар Пиастри), и это больше, чем за этот же период заработали оба гонщика Red Bull Racing (78) или Ferrari (75). Команде Mercedes в этом году удаётся на удивление эффективно модернизировать машину, хотя она начала чемпионат не слишком уверенно.

Но теперь W15 позволяет Хэмилтону и Джорджу Расселлу регулярно бороться за победы, и если бы не дисквалификация в Спа, то Mercedes ещё больше сократила бы отставание от Ferrari в Кубке конструкторов.

«Полагаю, в начале сезона Льюис больше думал о том, что ему предстоит перейти в Ferrari, о том, как забрать с собой нужных ему людей, но особенно его волновало, как заручиться поддержкой Фредерика Вассёра, – рассуждал Джордан в подкасте Formula for Success («Формула успеха»). – Но теперь я вижу, что Льюис вновь полностью сосредоточен на борьбе на трассе.

Думаю, уже в следующем году он сможет бороться за титул. С ним Ferrari станет отличной командой, и все в Маранелло будут рады видеть, как Льюис возвращается в былую форму. Mercedes тоже будет выступать вполне уверенно, но Ferrari станет невероятно сильной».

Дэвид Култхард согласен с такими прогнозами: «Можно сказать, что хотя Хэмилтон уже считает дни, оставшиеся до расставания с Mercedes, похоже, что он вернулся на прежний великолепный уровень. Но реальность такова, что в мыслях он уже готовится к сотрудничеству с Ferrari и к переезду в Италию».

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