Расс Анбер объяснил, почему Усик не показал свой лучший бокс в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Катмен чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика Расс Анбер рассказал, почему украинец не показал свое лучшее выступление в бою с Тайсоном Фьюри.

«В первом бою с Тайсоном мы не увидели лучшую версию Усика. Причина этого – бой не состоялся в запланированную дату (должен был состояться 17 февраля и был перенесен на 18 мая из-за рассечения у Тайсона). Из-за новой даты у Александра был небольшой застой. Он был готов, он хотел драться, это была лучшая версия Александра. Возможно мы увидим лучшую версию Усика в реванше», – сказал Анбер.

18 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua