Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн сообщил о следующем сопернике бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28–4, 25 КО):

«Мы собираемся организовать бой с Джейком Полом. Почему нет? Джошуа неоднократно заявлял, что он готов выйти на ринг с любым соперником. Главная проблема – американец готов встретиться с Энтони в 2026 году. Но почему это нельзя организовать раньше?

Они общались между собой, обсуждали различные детали. Я предлагаю провести этот поединок в текущем году. Время не поможет Джейку, он не станет лучше. Нет смысла тянуть.

Пол умеет создавать масштабные события, мы прекрасно об этом знаем. Он привлекает огромную зрительскую аудиторию, и для нас это преимущество. Джошуа легко победит американца. Я спросил у Энтони, он согласен встретиться с Джейком. Для меня не проблема организовать такой бой», – сообщил Хирн.

Джейк Пол в последнем поединке встретился с легендарным соотечественником Майком Тайсоном и победил того единогласным судейским решением.

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