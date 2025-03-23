Майами. 19-летняя Эала сенсационно победила чемпионку Australian Open в третьем круге

Александра Эала продолжает своё выступление на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Александра Эала (Филиппины, WC) – Мэдисон Кис (США, 5) 6:4, 6:2

Филиппинская теннисистка, занимающая 140-е место в мировом рейтинге, успешно сыграла свой первый матч против соперницы из топ-5. Напомним, что в предыдущем раунде Эала была сильнее Елены Остапенко (№25 WTA).

Александра Эала впервые выиграла три матча подряд в основной сетке соревнований на уровне Тура и впервые вышла в четвёртый круг турнира WTA 1000.

Дальше 19-летняя филиппинка встретится с десятой сеяной Паулой Бадосой из Испании.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua