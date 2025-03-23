Португалия – Дания: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В воскресенье, 23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций между Португалией и Данией. В первом матче команда Роберто Мартинеса уступила с минимальным счетом 0:1. Датчанам необходимо удержать преимущество, чтобы выйти в полуфинал соревнований.

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

23 марта. 21:45. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

1.59 4.20 5.80 Узнать больше

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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