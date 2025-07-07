Дьокереш сам платит за переход в Арсенал

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш проявил неординарную решимость в стремлении перейти в лондонский «Арсенал». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний форвард готов отказаться от двух миллионов евро своей заработной платы, чтобы упростить переговоры между клубами и приблизить трансфер к завершению. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Арсенал нацелился на звезду португальской лиги

Лондонский клуб проявляет активный интерес к Дьокерешу, который провел впечатляющий сезон 2024/25. В 52 матчах за «Спортинг» он забил 54 гола и отдал 13 результативных передач, продемонстрировав фантастическую форму и высокую эффективность на поле. Неудивительно, что «канониры» видят в нем ключевое усиление атакующей линии.

Однако сделка пока не завершена — «Спортинг» требует за своего бомбардира сумму, превышающую предложение «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Игрок готов пойти на жертвы ради своей мечты

По информации Романо, Виктор Дьокереш серьезно настроен на переход в английскую Премьер-лигу и лично заинтересован в трансфере. Именно поэтому он предложил отказаться от части собственной зарплаты — около двух миллионов евро — чтобы помочь клубам прийти к компромиссу и ускорить сделку.

Такой шаг со стороны футболиста говорит не только о его профессионализме, но и о сильной мотивации. По слухам, сам игрок считает «Арсенал» идеальным клубом для следующего этапа своей карьеры и надеется проявить себя в одном из самых конкурентных чемпионатов Европы.

Позиция клубов пока не сблизилась

Несмотря на готовность Дьокереша к уступкам, окончательное согласие между «Спортингом» и «Арсеналом» пока не достигнуто. Переговоры продолжаются, и судьба громкого трансфера может решиться в ближайшие недели.

Если стороны найдут общий язык, болельщики лондонцев могут вскоре увидеть одного из самых результативных нападающих Европы в красно-белой футболке на «Эмирейтс».

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