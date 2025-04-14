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Футбол

Известный клуб под руководством чемпиона мира вернулся в Серию A спустя сезон после вылета

Известный клуб под руководством чемпиона мира вернулся в Серию A спустя сезон после вылета

    • "Сассуоло" официально вернулся в Серию А после сезона отсутствия. Результаты в других матчах математически обеспечили команде под руководством чемпиона мира-2006 Фабио Гроссо повышение в классе.

    Случилось это благодаря победе "черно-зеленых" в субботнем поединке с "Моденой" со счетом 3:1.

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    • Таким образом, за пять игр до конца сезона лидер Серии B на 16 очков опережает идущую на третьем месте "Специю".

    За вторую строчку Серии Б, помимо "Специи", также борются "Пиза" (2-е место) и "Кремонезе" (4-е место). Третью путевку в высший дивизион получит победитель плей-офф с участием команд из топ-8.

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