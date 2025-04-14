Виннипег Джетс выиграл Президентский Кубок НХЛ

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:1.

Несмотря на это поражение, «Виннипег» впервые в своей истории выиграл Президентский Кубок НХЛ, став недосягаемым для своих конкурентов.

Интересен тот факт, что ни одной команде, начиная с сезона 2012/13, не удавалось выиграть Кубок Стэнли после победы в регулярном чемпионате.

Последней франшизой, кому это удавалось, был «Чикаго Блэкхокс» (2012/13).

После того обладателями Президентского Кубка были «Бостон Брюинс» (трижды), «Нью-Йорк Рейнджерс» (дважды), «Вашингтон Кэпиталс» (дважды), «Нэшвилл Предаторс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Колорадо Эвеленч» и «Флорида Пантерз», но ни одной из них не удалось закрепить успех выигрышем Кубка Стэнли в том же сезоне.

sport.ua