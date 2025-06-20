После паузы в три года. Легенда Чикаго и сборной Канады вернулся в НХЛ

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Клуб НХЛ Виннипег Джетс объявил о подписании контракта на один год с форвардом Джонанатом Тэйвзом.

37-летний игрок пропустил три последних сезона из-за серьезной болезни и воспалительного синдрома. Однако теперь Тэйвз решил оформить камбэк в Лигу.

Джонатан родился в Виннипеге. Контракт начнет действовать с 1 июля.

Тэйвз является одной из легенд Чикаго, с которым провел всю карьеру НХЛ. Завоевал три Кубка Стэнли и набрал 833 очка в 1067 матчах.

В составе сборной Канады дважды выигрывал золото Олимпийских Игр.

sport.ua