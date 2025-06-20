Рекордный трансфер. Флориан Виртц подписал контракт с Ливерпулем

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Трансферная сага вокруг немецкого полузащитника Флориана Виртца наконец завершилась: футболист официально подписал контракт с "Ливерпулем".

22-летний игрок заключил с английским клубом долгосрочное соглашение.

Ранее сообщалось, что Флориан будет получать в "Ливерпуле" десять миллионов евро в год. За этот трансфер "красные" заплатили более 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для команды.

За свою карьеру в "Байере" из Леверкузена с 2020-го по 2025 год Виртц провел 197 матчей, забив 57 голов и отдав 65 результативных передач.

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