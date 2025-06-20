Промоутер: «Это просто позор. Все уже устали ждать этот бой»

Промоутер Эдди Хирн будет считать своей личной неудачей, если в итоге не удастся организовать поединок британских супертяжей Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
«Если мы не организуем бой Джошуа и Фьюри, то это будет просто позор. Этот бой должен состояться. Для нас не будет никаких оправданий. Думаю, фаны уже устали читать про этот поединок».
«Давайте просто они выйдут в ринг и все. Это будет легендарный бой для британского спорта», – сказал Хирн.
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sport.ua