Промоутер: «Это просто позор. Все уже устали ждать этот бой»

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Промоутер Эдди Хирн будет считать своей личной неудачей, если в итоге не удастся организовать поединок британских супертяжей Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Если мы не организуем бой Джошуа и Фьюри, то это будет просто позор. Этот бой должен состояться. Для нас не будет никаких оправданий. Думаю, фаны уже устали читать про этот поединок».

«Давайте просто они выйдут в ринг и все. Это будет легендарный бой для британского спорта», – сказал Хирн.

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sport.ua