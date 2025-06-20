Pirelli и Ferrari завершили тесты дождевых шин

В пятницу компания Pirelli завершила двухдневные тесты прототипов промежуточных и дождевых шин для сезона 2026 года.

Сегодня Шарль Леклер сменил Гуаньюя Чжоу за рулём доработанной машины Ferrari SF-25. Монегаск суммарно проехал 110 кругов. Свой лучший круг Шарль показал на сликах (59.210 секунды) до того, как трассу полили водой. На промежуточных шинах лучшее время составило 1:06.180 секунды.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Ferrari за гостеприимство и техническую поддержку, а также поблагодарить гонщиков за работу, – подвёл итоги тестов руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола. – Два дня тестов получились очень продуктивными, поскольку позволили нам завершить разработку промежуточных и дождевых шин для следующего сезона. Сейчас мы тщательно проанализируем все собранные данные и примем окончательные решения.

Работать над созданием дождевых шин всегда непросто, поскольку сложно стабильно воспроизводить условия на трассе, да и температура играет свою роль. Это особенно актуально в этом году, поскольку доработанные машины не могут в полной мере воспроизвести нагрузки и поведение, ожидаемые от машин 2026 года, которые будут построены по новым правилам.

Мы постарались максимально использовать прошедшие тесты и получили интересные результаты, которые в следующем году позволят нам предоставить командам улучшенные шины как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения рабочего диапазона по сравнению с нынешними шинами».

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