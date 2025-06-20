Младен Бартулович стал тренером Металлиста 1925

Футбольный клуб Металлист 1925 официально объявил о подписании контракта с новым тренером. Наставником харьковской команды стал опытный специалист Младен Бартулович. Этот шаг стал важной вехой для клуба, который по итогам сезона пробился в Украинскую Премьер-Лигу (УПЛ). О новом тренере, его помощниках и возможных перспективах для команды расскажет редакция euro.com.ua со ссылкой на sport.ua.

Младен Бартулович, подписал контракт с клубом на три года. С ним в тренерский штаб войдут опытные специалисты: Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Єрмак. Этот состав, безусловно, усилит команду и поможет ей успешно адаптироваться в УПЛ.

Бартулович ранее тренировал Зарю, с которой по итогам сезона 2024 года команда финишировала на 7-й позиции в УПЛ. Теперь, в новой роли, он будет стремиться вывести Металлист 1925 на более высокие позиции в украинском футболе, используя свой опыт работы с командой высшего дивизиона.

Роль нового тренера и его помощников в развитии клуба

Младен Бартулович, как опытный тренер, приносит с собой стратегический подход к подготовке команды, что особенно важно в переходный период. Его стиль работы ориентирован на командную игру, стабильность в обороне и агрессивные действия в атаке, что уже доказал на предыдущем месте работы в Зоре.

В тренерский штаб входят Александр Чижов и Сергей Долганський, которые будут отвечать за тактическую подготовку команды и физическую готовность игроков. Важную роль в организации тренировочного процесса и контроле за игровыми действиями на поле также будет играть Максим Цвиренко, который специализируется на аналитике и подготовке игроков к матчам на высшем уровне.

С назначением нового тренера и его высококвалифицированного штаба, Металлист 1925 вступает в новый этап своего развития. С новым тренером клуб будет стремиться к стабилизации и росту, а также к достойным выступлениям в УПЛ. Прогнозы на будущее клуба с приходом Младена Бартуловича положительные, и многие уже ждут новых побед и достижений.

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