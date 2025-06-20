Ноттингем. Линетт обыграла Таусон и встретится с Ястремской в полуфинале

Магда Линетт продолжает выступление на турнире WTA в Великобритании



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Магда Линетт (Польша, 6) – Клара Таусон (Дания, 2) 6:2, 7:5

Польская теннисистка во втором сете проигрывала со счетом 2:5, после чего выиграла пять геймов подряд. Линетт взяла реванш у Таусон за поражение в этом сезоне в первом круге Ролан Гаррос.

Магда сыграет 16-й полуфинал на уровне Тура и первый на траве. За свой девятый финал на турнирах WTA полька будет бороться с Даяной Ястремской, которой проиграла в четырех из пяти встреч, в том числе в этом году на турнире в Дубае.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua