Турнир теннисных прогнозов от портала “Большой теннис Украины” и БК betking

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проведет конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах



Формат турнира:

• Турнир прогнозов пройдет с 5 по 16 марта паралельно с женским турниром WTA 1000 в Индиан-Уэллс

• Участники делают прогнозы на каждом этапе турнира (от 1-го раунда до финала), зарабатывают очки за точные прогнозы и соревнуются за призовые места. Формат конкурса включает как долгосрочные прогнозы (перед стартом турнира), так и ежедневные прогнозы на матчи игрового дня. В финальном зачете побеждает участник, набравший в сумме больше всего очков.

Как принимать участие:

• Зарегистрируйтесь на сайте betking (если еще не зарегистрированы).

• Пополните счет минимум на 100 грн.

• Сделайте прогнозы на турнир через специальную Google форму, в которой укажите свой ID в БК betking.

• Делайте прогнозы согласно правилам конкурса.

Формат прогнозов:

Перед стартом турнира (долгосрочные прогнозы):

• Выберите чемпионку турнира (100 очков за точный прогноз).

• Выберите двух финалисток (50 очков за каждую верно угаданную).

• Выберите 4 полуфиналисток (25 очков за каждую верно угаданную).

• “Темная лошадка”: выберите одну сенсацию – игрока ниже топ-20, которая дойдет минимум до 1/4 финала (30 очков за верный прогноз).

• Прогнозы принимаются до начала первого матча основной сетки.

Ежедневные прогнозы (по ходу турнира):

• Ежедневно выбирайте победительниц из матчей, которые будут предоставлены для прогнозов (количество очков начисляется для каждого матча отдельно по нашей линии).

• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму, которая будет публиковаться в специальной новости на сайте btu.org.ua и в нашем канале в Telegram.

• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня.

Очки суммируются на протяжении всего турнира.

Ежедневно в нашем Telegram-канале будет публиковаться лидерборд из топ-10 участников.

Общий призовой фонд турнира 55 000 грн, который будет распределен следующим образом:

20 000 грн. для топ-5 в общем зачете турнира:

1-е место в общем зачете: 10 000 грн

2-е место в общем зачете: 5 000 грн

3-е место в общем зачете: 3 000 грн

4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн

35 000 грн. будут разыграны в ежедневных ставках на протяжении 14 дней для топ-3 лучших прогнозистов дня (по 2500 грн ежедневно):

1-е место игрового дня: 1 500 грн

2-е место игрового дня: 600 грн

3-е место игрового дня: 400 грн

Правила конкурса:

• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking

• Минимальный депозит для участия – 100 грн (сделать до подачи первого прогноза).

• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.

• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)

• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.

• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking

Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com



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