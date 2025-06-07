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Хоккей

В 23-й раз в финалах Кубка Стэнли было сыграно два овертайма

В 23-й раз в финалах Кубка Стэнли было сыграно два овертайма

Getty Images/Global Images Ukraine. НХЛ

В другом финальном матче Кубка Стэнли Флорида Пантерс на выезде победила Эдмонтон Ойлерз со счетом 5:4 и сравняла счет в серии (1-1). Победную шайбу забросил Брэд Маршенд во втором овертайме.

Этот матч вошел в историю финалов Кубка Стэнли благодаря большому ряду достижений от игроков обеих команд.

Леон Драйзайтль стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 10+ шайб в плей-офф в трех сезонах подряд:

  • 4 – Майк Босси (1980-83)
  • 3 – Вейн Гретцки (1983-85)
  • 3 – Леон Драйзайтль (2023-25)

    • Коннор МакДэвид стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, который в трех сезонах набрал 30+ очков:

  • 6 – Вейн Гретцки
  • 3 – Марк Мессье
  • 3 – Коннор МакДэвид

    • Коннор МакДэвид и Леон Драйзайтль продолжают лидировать в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли 2025 года:

  • 31 (6+25) – Коннор МакДэвид
  • 29 (10+19) – Леон Драйзайтль

    • Кори Перри сравнял счет за 18 секунд до конца третьего периода. Это новый рекорд финалов Кубка Стэнли (самый поздний гол, который сравнял счет):

  • 19:42 – Кори Перри, 2025
  • 19:28 – Тодд Слоан, 1951

    • Кори Перри является пятым игроком 40+ лет, забросившим шайбу в финале Кубка Стэнли:

  • 2001 — Рэй Бурк
  • 2002 – Игорь Ларионов
  • 2011 – Марк Рекки
  • 2019 – Здено Хара
  • 2025 – Кори Перри

    • Сэм Беннетт забросил свою очередную шайбу в плейоф. Она стала 13-й для нападающего, а также 12-й в выездных матчах, что теперь является новым рекордом Кубка Стэнли.

    Брэд Маршенд забросил свою 9-ю и 10-ю шайбы в финальных сериях Кубка Стэнли, что является лучшим результатом среди всех действующих игроков. Его вторая шайба в матче, заброшенная во втором овертайме, оказалась победной.

    Этот матч стал 99-м в истории финалов Кубка Стэнли, в котором пришлось играть овертайм, и 23-м с двумя овертаймами.

    Суперматч финала Кубка Стэнли. 9 шайб и два овертайма
    sport.ua

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