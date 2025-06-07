В 23-й раз в финалах Кубка Стэнли было сыграно два овертайма

В другом финальном матче Кубка Стэнли Флорида Пантерс на выезде победила Эдмонтон Ойлерз со счетом 5:4 и сравняла счет в серии (1-1). Победную шайбу забросил Брэд Маршенд во втором овертайме.
Этот матч вошел в историю финалов Кубка Стэнли благодаря большому ряду достижений от игроков обеих команд.
Леон Драйзайтль стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 10+ шайб в плей-офф в трех сезонах подряд:
Коннор МакДэвид стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, который в трех сезонах набрал 30+ очков:
Коннор МакДэвид и Леон Драйзайтль продолжают лидировать в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли 2025 года:
Кори Перри сравнял счет за 18 секунд до конца третьего периода. Это новый рекорд финалов Кубка Стэнли (самый поздний гол, который сравнял счет):
Кори Перри является пятым игроком 40+ лет, забросившим шайбу в финале Кубка Стэнли:
Сэм Беннетт забросил свою очередную шайбу в плейоф. Она стала 13-й для нападающего, а также 12-й в выездных матчах, что теперь является новым рекордом Кубка Стэнли.
Брэд Маршенд забросил свою 9-ю и 10-ю шайбы в финальных сериях Кубка Стэнли, что является лучшим результатом среди всех действующих игроков. Его вторая шайба в матче, заброшенная во втором овертайме, оказалась победной.
Этот матч стал 99-м в истории финалов Кубка Стэнли, в котором пришлось играть овертайм, и 23-м с двумя овертаймами.
Суперматч финала Кубка Стэнли. 9 шайб и два овертайма
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