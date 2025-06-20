Экс-четвертая ракетка мира Ниcикори извинился за измену в браке после разоблачения в СМИ

Японский теннисист Кэй Нисикори сделал официальное заявление через агентство после статьи в местном таблоиде



На этой неделе журнал “Shūkan Bunshun”, японский еженедельный таблоид, сообщил, что 35-летней Кэй Нисикори и 32-летняя модель Адзуки Огути имеют роман. Издание утверждает, что их отношения то начинались, то заканчивались, но так или иначе Нисикори изменяет официальной жене.

Кэй Нисикори не играл на Ролан Гаррос и недавно снялся с Уимблдона. На старте сезона экс-четвертая ракетка мира дошел до финала на Hong Kong Open. Последние годы японец борется с различными травмами, сейчас он находится на 66-й строчке в рейтинге.

Со своей женой, моделью Ако Мидзуки спортсмен встречался с 2015 года, о свадьбе они объявили в декабре 2020 года, но из-за ограничений во время пандемии Covid-19 церемонию и празднование провели лишь в декабре 2022-го. Их первый ребенок родился в мае 2021 года, а второй – в 2024 году.

Таблоид утверждает, что с любовницей теннисист познакомился на Гавайях и между ними начались отношения за несколько дней до свадебной церемонии с Ако Мидзуки в декабре 2022-го. В 2023 году парень Огути узнал о романе своей девушки с теннисистом и предоставил Нисикори несколько доказательств, что привело к обострению ситуации. Нисикори, который не хотел раздувать из этого большое дело, провел переговоры через своего адвоката, и в результате парень Огути удалил доказательства. Огути разорвала отношения со своим парнем, и ее роман с Нисикори также закончился. Однако, судя по информации издания, с прошлого года Нисикори снова тайно встречается с Огути. Он также, вроде бы, сказал Огути, что больше не любит свою жену, но дети для него важны, поэтому он не может жениться на ней. 11 июня 2025 года Нисикори и Огути были замечены во время тайной встречи ночью в ее квартире.

После публикации Кэй Нисикори дал комментарий через свое агентство. В заявлении он сказал, что “глубоко извиняется за то, что своим нечестным поведением нанес дискомфорт, беспокойство и неудобства всем своим поклонникам, поклонникам тенниса, теннисной ассоциации, спонсорам и другим связанным сторонам. Он также глубоко сожалеет о страданиях и боли, которые он причинил своей жене, детям и их родителям. Отныне он сосредоточится на теннисе, чтобы реализовать свою карьеру спортсмена как ответственный член общества, и будет упорно работать, чтобы вернуть доверие всех, достигая результатов”.

btu.org.ua